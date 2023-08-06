ليلى عز العرب تكشف عن تفاصيل مشاركتها في فيلم يجمع «جاكي شان وجون سينا»

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة على برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، للحديث عن مشاركتها في فيلم يجمع «جاكي شان وجون سينا»، بعنوان «hidden strike».

وقالت عز العرب، «الفيلم إحنا مصورينه من 2018، واتعرض في هونغ كونج، وجت كورونا وقفت كل حاجة وإنه يبقى مبدلج بالإنجليزي».

تفاصيل دور ليلى عز العرب مع جاكي شان

وعن الدور قالت ليلى: «اتصل بي من الصين مصري مقيم هناك، وكان ذاهب إلى هناك من أجل إتمام الدكتوراه، ولم أكن أعرفه من قبل، وفجأة من كتر إتقانه للغة الصينية بدأ بالتمثيل، وكانوا يريدون أشخاصا يتحدثون باللغة العربية ويجيدون اللغة الإنجليزية، وأرسل لهم عدة صور، واختاروها في النهاية حتى دون أن تخضع لأوديشن».

وقالت ليلى إن قدوتها في الفن الفنانة القديرة لبلبة، وأنها تمنت أن تكون مثل نيللي، فنانة شاملة، وأنها كانت تحب الدراسة في مسرح المدرسة، وعن أولادها قالت إن ابنها رجع من الخارج، وأن بنتها مازالت تعيش بالخارج.