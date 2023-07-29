هاني عادل يشارك في «Hidden Strike» مع جاكي شان وجون سينا

يخطو الفنان هاني عادل أولى خطواته نحو السينما العالمية، بمشاركته الخاصة في فيلم «Hidden Strike»، الذي يجمع في يجمع في بطولته جاكي شان وجون سينا لأول مرة في عمل سينمائي.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد ظهرت أولى بشائره عبر إطلاق فيديو كليب أغنية «ع الوعد» التي تعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

هاني عادل يشارك مع «وسط البلد» في مهرجان جرش الموسيقي بعد 12 عامًا من الغياب

كما ينشغل هاني عادل بجولة حفلات غنائية بين مشروعه الموسيقى المنفرد «الرجل الرمادي»، إذ يشارك في فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مساء السبت 12 أغسطس، بعد عودته من الأردن خلال إحياء فرقة وسط البلد لأولى حفلاتها بمهرجان جرش الموسيقي الدولي بعد غياب 12 سنة عن آخر حفلات الفرقة بالمهرجان.