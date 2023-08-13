أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم، وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.4%، في مستهل التعاملات عند مستوى 17781.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.51% عند مستوى 3597.86 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.57%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.57%، عند مستوى 5317.27 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 366.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 189.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 15.830 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.210 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.