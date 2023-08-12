البورصة تنظم عدة فعاليات لتشجيع الاستثمار في أسواق المال بالعلمين الجديدة

نظمت البورصة المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة بساحل الشمالي، وذلك بهدف الترويج لسوق المال، والتعريف بأنشطة البورصة، ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

فرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال

وشهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال، التي جرى تنظيمها أمس الجمعة، عقد حلقة نقاشية تحدث في بدايتها رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، معرباً عن ترحيبه بالحضور، وعرض أهم محاور النقاش، والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامةً، وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص، داخل منظومة سوق المال.

وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة، ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.

صناديق الاستثمار بالسوق المصرية

كما سلطت المناقشات الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات، منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.

ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل الشمالي هذا العام، عدداً من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأيضاً منتجات التمويل الخضراء، والأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة

وعقدت إدارة البورصة المصرية، في وقت سابق، فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري، عبر تنظيم حلقة نقاشية، استضافت رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، الذي ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة، ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسباً للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.