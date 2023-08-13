شعبة الطاقة المستدامة: الحساب المشترك يحل محدودية تخزين الطاقة الشمسية

قال المهندس روماني حكيم عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية إن عداد صافي القياس الذي أقرته تعديلات 2015 قد مكن المستخدم بأن يقوم بإنشاء حساب مشترك ذي ثلاثة قوائم مع الشبكة القومية للطاقة الكهربائية، تمثل القائمة الأولى للاستهلاك والقائمة الثانية للإنتاج والقائمة الثالثة للفرق بين إنتاجه من الطاقة الشمسية والمستهلكة من الشبكة، الأمر الذي يحل أزمة محدودية تخزين الطاقة الشمسية من ناحية ويوفر استهلاكا متزامنا للمنتج من الشبكة، كما يوفر للمستهلك القدرة على استهلاك ما قام بتخزينه من طاقة في حال الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.

أهمية الطاقة المتجددة

وكشف عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة في لقاء مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة «النيل للأخبار» عن أن أهمية الطاقة المتجددة تنبع في الأساس مما توفره من مزايا الاستفادة من البيئة النظيفة مشيرا إلى أن تعظيم موارد الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في حل أزمات مثل تخفيف الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على موارد الغاز والمازوت اللازمين لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

قضية الوعي تتحدى انتشار الطاقة الشمسية

وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهروشمسية، أكد عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية سيدا للطاقة المستدامة على أن أول تحدي واجه انتشار الطاقة الشمسية هو قضية الوعي، حيث سيطرت في البداية مفاهيم غير حقيقية بين مجتمع الصناع المصري حول عدم قدرة الطاقة الشمسية على تزويد المصانع كثيفة استهلاك الطاقة باحتياجاتها اللازمة للتشغيل، مشيرا إلى الجهود الجارية التي تقوم بها جمعية سيدا للعمل على توعية قطاع الصناعة وتصحيح المفاهيم حول استخدام الطاقة الكهروشمسية والفوائد التي يتيحها قانون ربط الشبكة بدمج انتاج الطاقة الكهربائية في الشبكة القومية للطاقة الكهربائية والتي تحل مشكلة التخزين وتتيح استخدام موفر للطاقة الكهربائية.

الشبكة القومية للطاقة الكهربائية تستوعب 151 ميجاوات من طاقة متجددة وشمسية

وشرح عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشبكة القومية للطاقة الكهربائية حاليا أصبحت تستوعب حتى الآن 151 ميجاوات من طاقة متجددة وشمسية يتم توليدها من منشأت فردية سواء منازل او مصانع او منشأت منهم الاستهلاك الذاتي او صافي القياس، مشددا على أن التكلفة الاقتصادية للمحطات الكهروشمسية ليست مرتفعة بالنسبة لعوائدها حيث إن التكلفة يتم تغطيتها في حدود 4 سنوات، مهما كانت التكلفة لأن كل تكلفة تتناسب مع قدرة المحطة على الانتاج، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي لتكلفة المحطات الكهروشمسية جراء ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في طريقها إلى التراجع مع الانخفاض المتوقع في أسعار مدخلات إنتاج المحطات الشمسية.