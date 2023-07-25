 دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. تفاصيل الالتحاق بهندسة الطاقة المتجددة

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على الكليات والتخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل المصرية والعربية والأجنبية، ويعد تخصص هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، من أحد التخصصات الذي ظهرت في 2021 بجامعة المنصورة.

ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وفقا للصفحة الرسمية لكلية الهندسة بجامعة المنصور، إذ يمثل التخصص حلقة الربط بين الفروع الهندسية المعنية المرتبطة بتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة كل أنظمة الطاقة المتجددة، وتتضمن كلا من الهندسة الكهربية والميكانيكية والمعمارية والبيئة وهندسة المواد.

ويعتمد تخصص الطاقة المتجددة والمستدامة، حول النظم المستخدمة لتوليد وتوزيع الطاقة، وذلك من خلال مصادر مستدامة ومتجددة، ويعمل على تخريج مهندسين متميزين ومؤهلين لسوق العمل، لذا يجب أن يراعي فيهم الصفات الآتية:

- القدرة على ربط علوم الطاقة المتجددة بالعلوم الهندسية الأخرى.

- إجادة التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في توليد وتحويل الطاقات البديلة.

- توظيف النظريات والمعلومات والبيانات والأفكار التي تحقق ترشيد الطاقة واتخاذ القرارات الخاصة بحسن الإدارة وجودةالأداء.

- القدرة على تصميم أنظمة طاقة متكاملة تتدخل فيها تخصصات مختلفة.

- إجادة تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة والمستدامة.

المجموع المطلوب

تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموعة 90% فيما فوق لشعبة علم رياضة.

مجالات سوق العمل لتخصص هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

- مجالات توليد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية.

- مجالات توليد واستخدامات محطات طاقة الرياح.

- مجالات توليد واستخدامات محطات الطاقة الكهرمائية .

- مجالات ترشيد الطاقة.

- مجالات تحلية مياه البحر.

- محطات توليد الطاقة الكهربائية.

- شركات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

- العمل في شركات (البترول- المطاحن- الغزل والنسيج- الأسمدة).