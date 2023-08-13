تفاصيل وظائف شاغرة بـ«صحة قنا».. أطباء وعاملين

أعلنت وزارة الصحة، ممثلة فى مديرية الشؤون الصحية بقنا، احتياج هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لعدد من الأطباء البشريين في عدد من التخصصات الطبية، كما تحتاج إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية لعدد من الأطباء.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي في قنا، عبر صفحة مديرية الشؤون الصحية على «فيسبوك»، احتياجها لأطباء بشريين في التخصصات التالية:

هيئة التأمين الصحي بقنا

- طبيب تغذية علاجية بعيادة سيدي عبدالرحيم.

- أخصائي وممارس أطفال بعيادة الحصواية.

- طبيب مخ وأعصاب للعيادة المسائية بعيادة الوفاء الشاملة، بمرتب مجزي جدا.

- طبيب رمد للعيادة المسائية بعيادة الوفاء الشاملة بمرتب مجزي جدا.

وطالبت الهيئة الراغبين في الوظائف، بالتواصل مع الدكتورة غادة مسلم حفني مديرة عيادات التأمين الصحي بقنا.

موظفون بإدارة الرعاية الأساسية

فيما أعلنت إدارة الرعاية الأساسية بديوان مديرية الصحة بقنا، حاجتها لـ4 من العاملين بالقطاع الطبي سواء صيدلي، أو بشري أو أسنان، للعمل ضمن فريق الرعاية الأساسية، مطالبة الراغبين في العمل، بسرعة التوجه إلى الدكتورة إيناس فاروق بإدارة الرعاية الأساسية في المديرية.