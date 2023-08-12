«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الرواتب والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى المجموعات التجارية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين 16 و17 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن اليوم التوظيفي سيكون من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بميدان النعام خلف محطة مترو المطرية.

الوظائف المطلوبة

وتتمثل الوظائف المطلوبة خلال اليوم التوظيفى في التالي..

- كاشير

- بائعون «أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات»

- أفراد أمن

- عمال تحميل وخدمات «بدون مؤهل»

الشروط المشتركة لشغل الوظائف

مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط وبدون مؤهل

-خبرة وبدون خبرة

-السن لا يزيد عن 55 عاما ويشترط موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف

- راتب يبدأ من 3000 إلى 4500 + حوافز يومية.

- يوجد بدل للوقت الإضافي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- سلف شهرية.

-عدد ساعات العمل 9 ساعات لبعض الوظائف منهم ساعة راحة.

-فرص للترقي والتطوير.

أماكن العمل

عين شمس، المرج، جسر السويس، الحرفيين، مدينة نصر، شبرا مصر، شبرا الخيمة، حلوان، دار السلام، المريوطية، فيصل، ميت عقبة.

ونوهت وزارة الشباب والرياضة بأنه للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/kzJ2gfCrXz والذهاب مباشرة على العنوان يومى الأربعاء والخميس المقبلين.