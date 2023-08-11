6 وظائف للمصريين في منظمة الصحة العالمية.. اعرف الشروط

كشفت منظمة الصحة العالمية عن حاجتها لموظفين مصريين لشغل بعض الوظائف داخل المؤسسة الدولية والتي تشترط بعض المهام والخبرات للحصول على فرص العمل التي تصل لـ6 وظائف.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل وظائف منظمة الصحة العالمية، على هذا النحو:

وظائف منظمة الصحة العالمية

وجاءت تفاصيل وظائف الصحة العالمية المطلوبة للمصرين كالتالي:

1- وظيفة مستشار في الاتصال لإدارة المعلومات

- حاصل على شهادة جامعية في الاتصال أو الصحافة أو مجال ذي صلة.

- التدريب في مجال الاتصال والصحة، أو التخصصات ذات الصلة.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة التقدمية في مجال الاتصال، بما في ذلك نطاق أوسع من المطبوعات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الإلمام بالقضايا الصحية.

- لديه المعرفة النظرية والعملية للكتابة، وتطوير محتوى الاتصال لجمهور أوسع.

- يملك مهارات التعامل مع الناس وخاصة التنسيق بين فريق متعدد التخصصات.

- استخدام برامج الكمبيوتر

- معرفة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

2- وظيفة استشاري (الرعاية الصحية الأولية)

- شهادة جامعية متقدمة (ماجستير أو أعلى) في الصحة العامة أو الصحة العالمية أو إدارة الخدمات الصحية لسياسة الصحة العالمية أو في مجال ذي صلة

- من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة بالعمل في النظم الصحية / الصحة العالمية مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية

- معرفة الخبراء باللغة الإنجليزية

- آخر موعد للتقديم 13 أغسطس.

3- وظيفة مستشار الدعم القطري لـHeRAMS

- ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على المستويين الوطني والدولي في إدارة المعلومات خبرة في الأوضاع الإنسانية والمعقدة.

- خبرة في العمل مع مجموعات صحية نشطة أو آليات تنسيق إنسانية أخرى زائد خبرة في تصميم وتنفيذ وتشغيل نظم المعلومات المعقدة، ويفضل أن يكون ذلك في مجال الصحة العامة.

- خبرة في تنفيذ نهج HeRAMS على المستوى القطري خبرة في بلدان منطقة EMRO .

- حاصل على درجة متقدمة (جامعية) في تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء أو علم الأوبئة أو الصحة العامة من مؤسسة معترف بها.

4- وظيفة طبيب

- درجة الماجستير في الطب أو العلوم الصحية أو الصحة العامة أو مجال ذي صلة.

- شهادة جامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم البيطرية.

- التدريب على صياغة التوصيات القائمة على الأدلة (على سبيل المثال، عملية GRADE).

-7 سنوات على الأقل من الخبرة، مع خبرة دولية مثبتة ، في تعزيز برنامج التحصين الروتيني أو الصحة العامة.

- خبرة ميدانية ممتازة في تطوير الخطة الإستراتيجية والتشغيلية لبرنامج التحصين الموسع، وإدارة مراقبة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

- خبرة في مجال الأمراض المعدية أو تطوير سياسة التحصين.

- خبرة في العمل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

- خبرة في صياغة التوصيات القائمة على الأدلة (على سبيل المثال، عملية GRADE).

- التدريب في مجال التطعيمات ووبائيات الأمراض المعدية.

5- وظيفة موظف تقني

- شهادة جامعية في الطب أو علم النفس مع درجة الماجستير أو ما يعادلها في علم النفس العيادي أو الطب النفسي من مؤسسة معترف بها.

- دكتوراه أو شهادة أو تدريب متخصص في الوقاية والعلاج من اضطرابات تعاطي المخدرات / طب الإدمان.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة التقدمية ذات الصلة مجتمعة على المستويين الوطني والدولي في تقييم وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل للوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجه.

- خبرة العمل في البلدان النامية وكذلك مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعاطي المخدرات.

6- وظيفة مساعد الفريق

- إتمام التعليم الثانوي مع استكماله بالتدريب في مجال يتعلق بالعمل المنجز.

- درجة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة هو أحد الأصول.

- خبرة أساسية: 3 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة في مجال المشتريات.

- ستكون الخبرة في مجالات المشتريات واللوجستيات والدعم في منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة / منظمة دولية ميزة مهارات معرفة مثبتة بلوائح وإجراءات الشراء.

- يملك مهارات التفاوض.

- مهارات تنظيمية جيدة جدا، والقدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية.

- مهارات تحليلية جيدة.

التقديم لوظائف الصحة العالمية

يذكر أن التقديم لوظائف الصحة العالمية يتم من خلال صفحة المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي المتعلق بالوظائف وتنمية القدرات والمهارات الوظيفية لينكد إن.