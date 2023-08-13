ارتفاع ضحايا حرائق غابات هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا 

ارتفع عدد ضحايا حرائق غابات اجتاحت جزيرة «هاواي» الأمريكية، منذ الثلاثاء الماضي إلى 89 شخصًا، لتصبح الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وفقا لشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وقال حاكم هاواي جوش جرين في مؤتمر صحفي، إن عدد وفيات حرائق هاواي سيرتفع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتضرر أو تدمر، 2200 مبنى، حتى أمس الأول الجمعة،، فيما التهمت النيران، ألفين و 170 فدانا، فيما قال مسؤولون إن حريق مدينة «لاهاينا» التاريخية، تم احتواؤه الآن بنسبة 85%.

وفي وقت سابق، أشار نائب مدير الحدائق في «مقاطعة ماوي»، شين دودويت، في مقابلة مع برنامج على شبكة «سي بي إس» الإخبارية الامريكية،إن الحريق سيسجل في التاريخ كواحد من أسوأ الكوارث على الإطلاق في «هاواي». وأمس الاول الجمعة، قال مسؤولون إن فريق البحث والإنقاذ التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وصل مساء الخميس الماضي ومعه كلبان.