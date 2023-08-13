ضبط 12 ألفًا و434 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات وتمكنت من ضبط عدد من قضايا سرقة التيار الكهربائي وضبط عدد من المخالفات خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة التابعة للأمن الإقتصادى خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1779 قضية متنوعة.

ضبط 12434 قضية سرقة تيار كهربائى خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12434 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 277 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 111 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.