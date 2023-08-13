ضبط 93 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط مخالفات تموينية في حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز، بلغت نحو 93 مخالفة تموينية.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وقال دايرة، في بيان له، إنّ الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 93 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأكد أنّ الحملات المرورية كانت في ميت غمر، والمنصورة، والسنبلاوين، والجمالية، والمنزلة، وشربين، وطلخا، وبندر ميت غمر، والمطرية، وتحرر نحو 93 مخالفة تموينية، بينها 18 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 22 محضر نقص وزن، و13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، واتُخذت الإجراءات القانونية.