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خطوات تصنيع قطارات مترو الأنفاق محليًا.. «بكل فخر صنع في مصر» (فيديو)

كتب:

محمد مجدي وكريم روماني
12:47 م | الأحد 13 أغسطس 2023
خطوات تصنيع قطارات مترو الأنفاق محليًا.. «بكل فخر صنع في مصر» (فيديو)

نشرت الهيئة العربية للتصنيع، على صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، فيلمًا تسجيليًا، حول خطوات تصنيع قطارات مترو الأنفاق محليًا داخل مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»،  التابع للهيئة، تحت شعار «بكل فخر صنع في مصر».

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التصنيع المحلي لعربات وقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق محليًا.

وأجرى اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، جولة ميدانية في مصنع «سيماف»، رافقه خلالها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات الوزارة، تفقدوا خلالها عمليات التطوير والتحديث، وتصنيع قطارات مترو الأنفاق محليًا.

وتسلم الهيئة العربية للتصنيع، وزارة النقل أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد الانتهاء من تصنيعها محليا بالاستعانة بإحدى الشركات الكورية الجنوبية العالمية.

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