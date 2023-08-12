مواطنون لـ«القاهرة الإخبارية» عن مهرجان العلمين: كل حاجة في غاية الجمال

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» آراء رواد مهرجان العلمين الجديدة في المدينة والهرجان المقام بها، إذ أكدوا أن الأجواء غاية في الجمال والتنظيم على أعلى مستوى.

«الدنيا هنا في العلمين جميلة»

وقال أحد رواد مهرجان العلمين الترفيهي لكاميرا «القاهرة الإخبارية»: «الدنيا هنا في العلمين جميلة ودائمًا هناك تطور، والدولة دائمًا تهتم بتلك الأنشطة، وتدعم جميع الفئات العمرية».

الإنشاءات في مدينة العلمين

وأكد مواطن آخر، أن الإنشاءات في مدينة العلمين الجديدة تنتهي بسرعة، كذلك الطرق أكثر من رائعة، سواء الطريق الساحلي أو طريق القرى السياحية من حيث التوسعات.

وقال آخر: «أول مرة أشوف مصر بالشكل ده حاجة جديدة أو أكيد العام المقبل سيكون أفضل، أكثر ما لفت انتباهي وسع الطرق حاجة جميلة جدًا والنظام في الطريق، وممشى الكورنيش وشكل البحر الرائع».

وقالت أخرى: «أكثر حاجة عجبتني شكل المباني مميز جدًا»، فيما قال مواطن آخر: «أنا باجي العلمين كثيرًا منذ أن كانت صحراء جرداء والجمهورية الجديدة معها اختلاف في كل شيء».