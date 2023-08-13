«القاهرة الإخبارية»: تسجيل إصابتين بالطاعون الدبلي في إقليم صيني

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أمس السبت، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 أغسطس الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقالت الحكومة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابتين الجديدتين، هما زوج الحالة الأولى وابنتها.

وأشار البيان إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

الطاعون الدبلي ينتشر عن طريق القوارض

وذكرت أنّ حالات الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق القوارض غالبًا، منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينجشيا شمال غربي البلاد في السنوات الأخيرة.

الطاعون الدبلي قد يسبب الوفاة

وتُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع الطاعون شيوعًا، ويُمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.