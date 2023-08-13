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جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب «حشيش» داخل عبوات مستحضرات تجميل

كتب:

أيمن حمزة
01:01 م | الأحد 13 أغسطس 2023
جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من مخدر الحشيش

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من مخدر الحشيش

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، محاوله تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا، إذ تمّ الاشتباه في راكب فرنسي من أصل عربي أثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY)  تلاحظ وجود كثافات، وتقرر تفتيش أمتعة الراكب وتبين وجود 15 جرامًا من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل عبوات مستحضرات تجميل «كريم يد».

ضبط 15 جرام حشيش

وتمّ تحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 27 لسنه 2023، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لـ جمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.