شروط الدراسة في الكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط.. «الزواج ممنوع»

كشفت الكلية الإكيلريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن شروط الدراسة بها، تزامنا مع قبول دفعة جديدة، من بينها عدم السماح للطالب بالزواج خلال فترة الدراسة، حيث أن الدراسة داخلية في الدير، وذلك حفاظا على استقرار حياته الأسرية في حال الزواج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 4 شروط للدراسة بالكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط، بحسب الإعلان الرسمي للكلية، وذلك تسهيلا على الراغبين الالتحاق بها.

الزواج ممنوع خلال الدراسة

- يلتزم الطالب في حالة رغبته بالارتباط أثناء سنوات الدراسة بالكلية، بأن تكون الخطوبة من العام الدراسي الثالث بالكلية، وإتمام الزواج بعد التخرج.

- غير مسموح بإتمام الزواج أثناء الدراسة إلا بطلب نيافة الأب الأسقف المُزكَّي لإدارة الكلية حسب متطلبات الخدمة.

- فسرت الكلية ذلك كون الدراسة داخلية وتمنح الكلية إجازة الأسبوعية للطلبة يومي السبت والأحد بعد انتهاء آخر يوم دراسي، بالإضافة إلى الإجازات السنوية في رفاع صوم الميلاد، نصف العام، وصوم أهل نينوى، ورفاع الصوم المقدس، وعيد القيامة المجيد، والإجازات الاستثنائية في حالات الطوارئ الدراسة.

خدمات أثناء فترة الدراسة

- يلتزم الطلبة أثناء سنوات الدراسة بالخدمات الآتية داخل الكلية: «مائدة الطعام، الضيافة، التصوير والطباعة، الصيدلية مكتبة الإطلاع، المطبخ، إشراف مبنى الإقامة الداخلية، الخدمة الإعلامية، تنظيم الاحتفالات والمناسبات والأنشطة، خدمة الوعظ بكنائس إيبارشية الدير والإيبارشيات الأخرى».