ما هو عيد الرسل 2023؟.. من أقدم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بواحد من أهم الأعياد السيدية في المسيحية وهو عيد الرسل، وهو عيد استشهاد القديسين «بطرس وبولس»، ويأتي هذا العيد بعد انتهاء صوم الرسل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو يحمل أهمية كبرى للمسيحيين بمصر.

ما هو عيد الرسل؟

عيد الرسل هو الاحتفال الذي يعقب صيام الرسل، ويعد من العبادات المقدسة للكنيسة، وهو أول صوم صامته الكنيسة بعد أن أوصى المسيح تلاميذه، حيث يقول الكتاب المقدس في إنجيل متي «هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون».

وحدد البابا خريستوذولوس، البابا رقم 66 من بابوات الكرازة المرقسية في القرن الحادي عشر، مدة صوم الرسل، «وهو صيام متغير، الوحيد غير محدد المدة»، والسبب يرجع إلى أن نهايته معروفة وهي 5 آبيب، بينما بدايته ترتبط بعيد العنصرة.

ومدة صوم الرسل لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد عن 49 يومًا، وقد كان عدد أيام صوم هذا العام 37 يومًا، وهو من أصوام الدرجة الثانية «التي يُسمح فيها بتناول السمك»، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة.

أهمية صوم الرسل

وعلى الرغم من أن صوم الرسل هو من الدرجة الثانية إلا أنه من أهم الأصوام الكنسية التي يحرص عليها المسيحيون، فهو أول صوم عرفته الكنيسة القبطية، وقد صامه الرسل «تلاميذ السيد المسيح».

وكان صوم الرسل أول صوم تم فيه أول كرازة وتبشير للمسيحية، فهو صوم ثابت منذ العصر الرسولي.