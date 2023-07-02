موعد ختام صوم الرسل.. أقدم طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يحتفل الأقباط بعيد الرسل 2023 يوم 12 يوليو الجاري، ليختتم الأقباط بذلك أقدم الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الثلاثاء 11 يوليو والذي بدأته الكنيسة في 5 يونيو الماضي.

صوم الرسل.. أقدم الأصوام بالكنيسة

ويعتبر صوم الرسل هو أول الأصوام بالكنيسة بعد فترة الخماسين والتي يمتنع فيها الأقباط عن الصوم لمدة 50 يومًا المحصورة بين عيد القيامة وحتى الاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة، وكان أول صامه الآباء الرسل وتلاميذ المسيح، بحسب التاريخ الكنسي، بوصيه من الرب.

وجاء صوم الرسل هذا العام لمدة 37 يومًا، إذ يعد صوم الرسل هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة المعتمد على عيد الفصح اليهودي المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل من عام لآخر وفقًا لعيد القيامة ولكن يجب ألا تقل مدته عن 15 يومًا وألا تزيد على 49 يومًا.

الاحتفال بعيد الرسل

وبدأ تلاميذ السيد المسيح في الصوم بعد صعود السيد المسيح، وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة، أن يبدأ صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة «عيد حلول الروح القدس» وينتهي يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل» والذي يوافق 12 يوليو كل عام، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.