لذوي الإعاقة السمعية.. 150 وظيفة خالية للجنسين بمرتبات مجزية

أتاحت بعض الشركات ما يقرب من 150 وظيفة شاغرة لذوي الإعاقات السمعية، بحسب ما كشف عنه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وجاءت تفاصيل فرص العمل على هذا النحو:

وظيفة أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه.

وظيفة مسؤول نظافة

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه.

وظيفة هاوس كيبنج خدمات نظافة

اسم الشركة: حسن علام للاندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 25.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه.

وظيفة مشرف أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس جيد.

الحوافز الاضافية: 700 - 1500 جنيه.

وظيفة فني صيانة ماكينات

اسم الشركة: لوريال.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مراقب كاميرات

اسم الشركة: حسن علام للاندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ادخال بيانات

اسم الشركة: أرما تريدينج.

مقر العمل: طلخا - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة منسق اداري

اسم الشركة: حسن علام للاندية الرياضية.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الاضافية: 700 - 1500 جنيه.

وظيفة مسؤولين مبيعات خارجية

اسم الشركة: أمان.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الحوافز الإضافية: 3000 - 5000 جنيه.

وظيفة باريستا

اسم الشركة: ذا فوود لاب.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة لعامين خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4000 جنيه.