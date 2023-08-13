مفتي الجمهورية يؤدي مناسك العمرة في اليوم الأول بعد تجديد ولايته «صور»

نشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، صورة برفقة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أثناء أداء مناسك العمر، في اليوم الأول بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بمد خدمته لمدة عام آخر، لتصبح الولاية الرابعة له.

وكتب نجم، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، «مبارك التجديد لفضيلة مفتي الديار المصرية، وصدور القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023 بمد خدمته لمدة عام».

وأضاف «الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ومصر والعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق، والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية. خير بداية لهذه الفترة الجديدة منذ قليل».