إعصار اليابان «لان» يصل إلى اليابسة الثلاثاء.. سرعة الرياح 198 كيلومترا

حذّرت السلطات في طوكيو، من توقعات بهطول أمطار غزيرة، وحدوث انهيارات طينية وفيضانات قوية، بسبب إعصار اليابان «لان»، والذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد بعد غدٍ الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان نشرته وكالة أنباء كيودو، بأنّ الإعصار «لان» العنيف يسير حاليًا جنوب سلسلة جزر إيزو، ويقترب من السواحل الشرقية والغربية لليابان، مع توقعات بتساقط أمطار غزيرة في هذه المناطق من يوم الاثنين إلى الثلاثاء.

إعصار اليابان «لان» يتحرك ببطء نحو الشمال الغربي

وبحسب وكالة أنباء كيودو، فإنه في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، كان إعصار اليابان «لان»، يتمركز على بعد نحو 380 كيلومترا جنوبي جزيرة هاتشيجو، ويتحرك ببطء نحو الشمال الغربي، مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة، ومن المرجح أن يتجه شمالًا عبر بحر اليابان يوم الأربعاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد اليابانية.

وتوقعت الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار بكميات كثافة تتراوح بين 300 و500 ملم خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة 6 صباحًا من يوم غد الاثنين في منطقة توكاي وسط اليابان، وما يصل إلى 300 ملم في منطقتي كانتو- كوشين وكينكي، وتأتي هذه التحذيرات في ضوء تطورات إعصار اليابان «لان» وتأثيره المحتمل على الأراضي اليابانية، بالإضافة إلى ذلك.