«الأرصاد اليابانية» ترفع مستوى التحذير من خطورة بركان جبل أساما

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من خطورة بركان جبل أساما إلى المستوى الثانى، اليوم الخميس، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن بركان جبل أساما، الممتد بين محافظتى جونما وناجانو.

علامات على ارتفاع الصهارة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الوكالة رفعت المستوى على نظام التحذير من البراكين المعمول به في اليابان، والمؤلف من 5 مستويات، بعدما لاحظت ظهورعلامات على ارتفاع الصهارة فى 15 مارس الجاري.

زيادة عدد الزلازل البركانية

وقال مسئولون يابانيون إن عدد الزلازل البركانية زاد منذ الثلاثاء الماضي، ودعوا المواطنين المتواجدين على مسافة كيلومترين من فوهة البركان إلى توخي الحذر، تحسبا لحدوث ثوران للصخور والحمم البركانية.