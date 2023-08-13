الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد خدمة شوقي علام مفتيا للجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 32 مكرر، الصادرة في يوم 11 أغسطس، من عام 2023، نص قرار تمديد فترة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، لعام جديد.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بها أحكام المادتين 17، 20 من قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تمد خدمة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام، مفتيًا لجمهورية مصر العرية لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2023.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

صدَر القرار برئاسة الجمهورية في 24 المحرم، سنة 1445 هجريًا، الموافق 11 أغسطس سنة 2023 ميلاديًا.