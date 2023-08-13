فئات حددها قانون الخدمة المدنية يحق لها التعيين بالجهات الحكومية.. اعرفها

قانون الخدمة المدنية ينظم طرق وآلية عمل الموظفين خلال رحلتهم الوظيفية التي تبدأ بالتحاقهم بالمؤسسة كمتعاقدين نهاية بتعيينهم في أماكنهم، ومن بين الأمور التي حددها القانون الفئات التي اختصها بالتعيين والضوابط الواجب توافرها فيهم.

قانون الخدمة المدنية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الفئات التي حددها قانون الخدمة المدنية ويحق لها التعيين بالجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدني،ة حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الخدمة المدنية وضع آليات وضوابط واضحة لتعيين العمالة المؤقتة بالوزارات المختلف بالدولة ولم يفتح الباب أمام المؤقتين للتعيين بلا ضوابط.

آليات تعيين العمالة المؤقتة

وأوضح المحامي لـ«الوطن» أن آليات تعيين العمالة المؤقتة تتمثل في النقاط الأتية:

1– أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/ 6/ 2016.

2– استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3– أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4– موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5– يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.