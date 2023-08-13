ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 21 قتيلًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة في شمال الصين إلى 21 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السُلطات اليوم الأحد، بينما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

العثور على 21 قتيلًا

وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينج، جنوب شيان، إلى انزلاق للتربة الجمعة الماضي. وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيان «العثور على 21 قتيلًا حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».