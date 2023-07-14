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أمطار غزيرة تضرب سيول وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

كتب:

أحمد عادل موسى
09:35 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
أمطار غزيرة في سيول

أمطار غزيرة في سيول

أعلن مسؤولون بالعاصمة الكورية الجنوبية «سيول» انقطاع التيار الكهرباء عن 4 آلاف منزل، اليوم، نتيجة الأمطار الغزيرة، وأجلي 134 شخصًا في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أمطار غزيرة في العاصمة

أمطار غزيرة تصل إلى 50 ملم

وذكرت تقارير إعلامية، أنّ المسؤولين حذروا من هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، تصل إلى 50 ملم في الساعة، ومن المرجح أن تسقط أمطار متراكمة تصل إلى 200 ملم في الأجزاء الجنوبية من إقليم كيونجكي، والمناطق الداخلية الوجبلية الجنوبية في إقليم كانجوون، وإقليم تسونج تشيونج، وإقليم شمال جولا، غدًا.

سقوط الأشجار تقطع خطوط الكهرباء

وأكد المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي عن ألفي أسرة في حي سيودايمون بالعصمة سيول، إثر سقوط شجرة على خط الكهرباء الرئيسي في المنطقة المجاورة، قبل منتصف الليل، كما انقطع التيار عن ألفي أسرة في حي دوبونج بالعاصمة سيول بسبب الأمطار الغزيرة، وأجلي نحو 134 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.

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