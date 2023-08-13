مشروع فيلم جديد لـ بيدرو ألمودوفار عن أزمة الرهائن بسفارة اليابان عام 1996

يستعد المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لمشروع سينمائي جديد، من خلال شركته «El Deseo»، مبني على أزمة الرهائن التي حدثت في السفارة اليابانية في مدينة ليما في بيرو التي وقعت عام 1996، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

تمت كتابة المشروع الذي لا يزال دون عنوان بالاشتراك مع الإسبانية أليسيا لونا وسانتياجو رونكاليوليو من بيرو وباتريشيا روميرو، والمدير الفني لمهرجان ليما للأفلام خوسيه مينديز الذين قضوا معًا 4 سنوات في البحث في الحقائق وراء الأزمة التي جذبت اهتمامًا دوليًا كبيرًا في ذلك الوقت.

تفاصيل أزمة رهائن السفارة اليابانية في بيرو

بدأت الأزمة التي يتناولها الفيلم عندما تسلل أعضاء من جماعة متمردة توباك أمارو إلى السفارة اليابانية في بيرو واحتجزوا 800 شخص كرهائن ، من بينهم دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون ورجال أعمال ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، كانوا اجتمعوا هناك لحضور حدث اجتماعي، واستتمرت فترة احتجاز الرهائن 126 يوما، وانتهى بالتدخل المسلح الذي أدى إلى مقتل المسلحين وعدد من الرهائن بالإضافة إلى مقتل قائد الجيش البيروفي.