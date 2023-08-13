ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتجارة المخدرات بالمعصرة

ألقى رجال الشرطة بالمعصرة، القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تصنيع وتجارة المخدرات، وتمّ اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تكوين شخصين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلوجرام.

وجرى ضبط «كمية من البودرة تستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلوجرام، وكمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع، و60 كيس بداخلها كمية من الإستروكس المخدر، كمية من الأكياس صغيرة الحجم فارغة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه.