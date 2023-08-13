«الداخلية» تنفذ 83 ألفًا و815 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (314) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (338) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (125,855 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,699 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,135 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,110 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,410 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,598 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,185 كيلو جرام).

عدد (1288) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (155 قطعة سلاح نارى بحوزة 132 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(10) بنادق آلية .

(15) بندقية خرطوش .

(5) مسدسات.

(125) فرد محلى .

(203) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(265) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83815) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(27338) حكم حبس جزئى.

(4400) حكم حبس مستأنف.

(40878) حكم غرامة.

(10859) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (11) متهم ، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (20846) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.