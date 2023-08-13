«الداخلية»: تحرير 230 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 230 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالغلق في المواعيد المحددة، موضحة أن هذه المخالفات جرى تحريرها خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال وأصحابها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه خلال 24 ساعة جرى تحرير 230 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء المنظم لمواعيد غلق المحلات.

وأكدت الوزارة أن المخالفات تأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة أن أجهزة وزارة الداخلية تكثف جهودها لمتابعة تنفيذ القرار، والتعامل مع المخالفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى عرض المخالفات على النيابة العامة.