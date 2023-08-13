ضبط لانشون وجبن شيدر فاسدة في حملة تموينية ببورسعيد 

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من اللانشون والجبن الشيدر الفاسد منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر، بأحد المحال التجارية خلال حملتها بنطاق حي الزهور ببورسعيد

21 قالب لانشون متعفن

وأعلن محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن حملة مكبرة تحت إشراف محمد حلمي وكيل المديرية، وبقيادة هاني شاكر مدير إدارة غرب وسعاد عبد الفتاح وعصام العاصي كبار مفتشي الرقابة ورجال إدارة تموين غرب لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين تمكنت من ضبط 21 قالب من اللانشون منتهي الصلاحية، وفى حالة تعفن وينبعث منه روائح كريهة زنة القالب 5 كيلو بإجمالي 100 كيلو من اللانشون، بالإضافة إلى 5 قوالب جبن شيدر منتهى الصلاحية، داخل أحد المحال التجارية بدائرة حي الزهور ببورسعيد، بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

50 قاروصة سجائر مجهولة المصدر

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ 50 قاروصة سجائر مجهولة المصدر مركات غير معروفة بأحد المحال التجارية بدون أي فواتير تدل على نشأتها، ما تشكل خطراً كبيرا على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة.

وأشار محمد عوض، إلى أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وتحررت المحاضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأكد وكيل تموين بورسعيد استمرار الحملات التموينية على مدار اليوم وذلك ضمن جهود مستدامة من رجال الرقابة التموينية بالمحافظة، وطالب المواطنين بتسجيل شكواهم من خلال إحدى قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومديرية التموين ببورسعيد