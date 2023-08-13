شروط الالتحاق بهندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة

يهدف برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة جامعة المنصورة، إلى تقديم تخصص متطورا لمن يريد الجمع بين تخصصات الإلكترونيات المتقدمة والحاسبات والبرمجيات ونظم التحكم المتقدمة والقدرة على مواكبة التطور التكنولوجي، من أجل الارتقاء بكل المجالات بد ء من الأداء الحكومي، مرورا بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الحياة اليومية، حتى المدن الذكية التي تمثل هدفا ساميا بحسب الموقع الرسمي.

شروط الالتحاق ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة جامعة المنصورة

تنشر «الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي داخل كلية الهندسة جامعة المنصورة وفقا للموقع الرسمية للكلية كالاتي:

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

2- أن يكون من المقبولين في كلية الهندسة حسب مكتب التنسيق

3- أن يكون مستوفيا الشروط والقواعد الداخلية التي يقرها مجلس الكلية بشأن قبول الطلاب بمثل هذه البرامج

4- ويجوز قبول الطلاب المحولين من المسار العادي بنفس الكلية طبقا لشروط يحددها مجلس كلية الهندسة ومدى القدرة الاستيعابية بالبرنامج

مجالات العمل في برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة

يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات مختلفة حيث أحدث هذا المجال ثورة كبيرة في التطورات والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العالم وتؤهل الخريج في العمل في :

1- تستخدم في صناعة السيارات فمثلا تستخدم برامج القيادة الذاتية.

2- تستخدمها شركات النقل اللّوجستية لتقليل نسبة الحوادث، وتخفيف الازدحام المروري.

3- كما تُستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواقع التجارة الإلكترونية، للحصول على صورة واضحة لسلوك العُملاء في عمليات الشراء عبر المواقع، وتقديم التوصيات.

4- تَستخدم شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للكشف عن وجود اختراق لصور المستخدم.

5- كما تؤهل الخريج استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحد من التحديات في مجال الرعاية الصحية كالتنبّؤ بتحويلات وحدة العناية المُركّزة، والفحص الطبي وتحسين سير العمل السريري، والتنبؤ بالأمراض المُكتسبة من المستشفيات.

المستندات المطلوبة للتقديم في هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- نموذج طلب الالتحاق بالبرنامج.

4- نموذج 6 جند للذكور الخاص بالتجنيد.

5- إيصال سداد المصروفات الدراسية للمقررات.