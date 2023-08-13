مدته 160 ساعة.. تعرف على برنامج الذكاء الاصطناعي بـ«هندسة طنطا»

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج البينية المستحدثة بكلية الهندسة، بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع التطورات المتسارعة والتقدم في العلوم والتقنيات الهندسية والحوسبية، لسد احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي بما يتوافق مع المعايير القومية.

استحداث برامج دراسية جديدة

أكدت الجامعة حرصها على استحداث برامج دراسية جديدة بلوائح متطورة وفقًا للمعايير القياسية الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبناء أجيال قادرة على مجابهة احتياجات اسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الجمامعة، الى أهمية برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد، لتداخله مع معظم التخصصات الهندسية والعلمية الأخرى، موضحًا أن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يدرس الطالب 160 ساعة معتمدة، يعمل خلالها على تطوير تطبيقات واستخدامات جديدة للعلوم الحالية، مثل الروبوت وتحليل البيانات وأمن المعلومات، والقدرة على التعلم واستخدام الشبكات المتقدمة بشكل يحسن من أداء هذه التطبيقات، والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أهداف البرنامج تشمل تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة لفهم النظريات الرياضية والعلمية، ومكونات جهاز الحاسب والأجهزة المحوسبة، وإعداد الطلاب لعصر تكنولوجي من الأنظمة الذكية التي تعمل بمفاهيم مختلفة، وكذا التعرف على العديد من المبادئ المميزة للتصميم والتشغيل، علاوةً على تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة للتفاعل مع برمجة الحاسب ونظم البرمجيات وطرق التعلم المختلفة اللازمة للذكاء الاصطناعي.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى دراسة نظام الذكاء الاصطناعي، وإكساب طلاب الذكاء الاصطناعي المعرفة والخبرة، ومساعدة الطلاب على اكتساب مهارات في مجالات عدة ، تشمل شبكات الحاسب وتصميم صفحات الويب، ونظم التحكم بالحاسب وأجهزة الروبوتات والحساب السحابي وأمن الأجهزة والمعلومات، ومناقشة موضوعية حول التأثير الاجتماعي والأخلاق للذكاء الاصطناعي مع توقع مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب في الاتصال والعرض التقديمي، وتزويد الطلاب بتدريب شامل متعدد التخصصات في علوم وهندسة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطوير نظم مبتكرة وحلول باستخدام تكامل الأجهزة والبرمجيات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.