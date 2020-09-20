هندسة حلوان تبدأ تطبيق الحضور والانصراف بـ"الذكاء الاصطناعي"

بدأت كلية الهندسة جامعة حلوان، تجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب في المدرجات بعد بدء الدراسة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وإشراف الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يستخدم المشروع تقنية التعرف على الوجة بدلا من نظام البصمة أو التوقيع اليدوي، حرصا على سلامة الموظفين والطلاب وتفاديا لأي انتقال للعدوى، ويمكن استخدام الهاتف المحمول فيالتقنية من خلال برنامج مثبت عليه، يستطيع الموظف من خلاله إثبات حضوره وانصرافه، ويمكن للبرنامج إنتاج التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية، كما يساعد في التعرف على انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء للطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا، ويتميز النظام بسهولة استخدامه وتطبيقه على أنظمة IOS وANDROID، وأثبت النظام كفاءته من خلال التطبيق على عينة عشوائية من الموظفين.

ويأتي تطبيق المنظومة ضمن الأنشطة العلمية للطلاب التي تقوم إدارة رعاية الشباب في الكلية بتطبيقها، وتولى تطبيق النظام، الطالبين أحمد وليد محمد ومصطفى أشرف حسين، الطلاب بقسم الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات بأسرة "من أجل مصر المركزية"، كما تابع إجراء تجربة التطبيق، ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب، وأحمد سمير مدير عام الكلية.