تفاصيل برنامج صحة وسلامة الغذاء في جامعة المنصورة.. مدة الدراسة 5 سنوات

يعد برنامج صحة وسلامة الغذاء في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أول برنامج متميز على مستوى كليات الطب البيطري في مصر والدول العربية، وإعداد الكوادر والمهنيين المختصين لتطبيق المهارات والمعارف لحماية المستهلك والصحة العامة، من خلال التأكد من سلامة الأغذية وتعزيز سلسلة إنتاج الأغذية؛ للحد من تعرض الإنسان للمخاطر الكيميائية والبيولوجية الناشئة عن استهلاك الغذاء.

شروط القبول في برنامج صحة وسلامة الغذاء بجامعة المنصورة

تنشر «الوطن» للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج صحة وسلامة الغذاء في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أهم الشروط للقيد في البرنامج وفقًا للموقع الرسمي بالكلية:

1- قبول الطلاب المصريين المستجدين المقبولين بكلية طب بيطري المنصورة.

2- قبول المحولين إليها من كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية عن طريق مكتب التنسيق.

3- يجوز التحويل من البرنامج العادي، خلال السنة الدراسية الأولى، إلى برنامج صحة وسلامة الغداء للطلاب المقيدين بكلية طب بيطري المنصورة إذا كان التحويل أثناء العام.

4- يمكن للطالب الحاصل على تقديرعام مقبول على الاقل في حالة قضاء عام دراسي في البرنامج العادي التحويل للبرنامج صحة وسلامة الغذاء.

نظام الدراسة بالبرنامج

تكون مدة الدراسة في كلية الطب البيطري ببرنامج صحة وسلامة الغذاء بجامعة المنصورة 5 سنوات على نظام الساعات المعتمدة، ينقسم كل عام دراسي إلى فصلين دراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوعًا، وتكون الدراسة باللغة الإنجليزية.