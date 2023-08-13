متحور إيريس.. متى ظهر لأول مرة وما هي مخاطره المحتملة؟

كشف خبير بجامعة بازل السويسرية عن المستجدات الخاصة بمتحور «إيريس»، وهو المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن هذا الفيروس منتشر في جميع أنحاء العالم، لكنه ليس شديد الخطورة.

متحور إيريس لا يشكل خطرا

وأوضح ريتشارد نيهر، رئيس مجموعة بحثية تدرس تطوّر الفيروسات والبكتيريا، أن متحور إيريس لا يشكل خطراً على وجه التحديد، وأضاف أن المتحور قد يحتوي على طفرة خطيرة، قد تؤدي إلى إفلاته من الجهاز المناعي، لكن هذه الصفة تتواجد في فيروسات أخرى، ولا تمثل اكتشافاً علمياً جديداً، مبيناً أن الفيروس الجديد لا يختلف عن باقي الفيروسات، لكنه يتطور سريعاً على شاكلة فيروس «سارس».

تعليق الصحة العالمية على متحور إيريس

تأتي هذه التصريحات عن متحور إيريس، بعد تحذير من قبل منظمة الصحة العالمية حول الفيروس، لكنها أشارت إلى أن المتحور تأثيره على الصحة العامة منخفض، وجاء هذا الفيروس بعد سنوات ثلاثة من ظهور فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وبينت المنظمة زيادة انتشار متحور إيريس من 7.6% إلى 17.4% خلال فترة الأسابيع الأربعة الأخيرة، منذ منتصف يونيو الماضي.

أول ظهور لمتحور إيريس كان في ألمانيا

وظهر متحور إيريس لأول مرة في ألمانيا الاتحادية، أواخر مارس الماضي، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، والذي يتفق مع منظمة الصحة العالمية في تقديراته بشأن قوة السلالة الجديدة.