خروج 20 مصابا بحادث تصادم أتوبيسين بالشرقية من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

خرج 20 مصابا من مستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أصيبوا في حادث تصادم أتوبيسين الذي وقع صباح اليوم الأحد، ومازال هناك واحد من بين المصابين تحت الملاحظة وحالته مستقرة، بحسب ما أفاد مصدر بالمستشفى.

وكان أصيب اليوم 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي في مدينة العاشر من رمضان، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الغندور بالعاشر، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة تشير إلى وقوع حادث تصادم بين اتوبيسين خلف المركز الطبي فيما تم نقلهم الى مستشفى الغندور لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

إصابة 21 شخصا

كانت قد انتقلت قوة امنية الى موقع الحادث وتبين إصابة 21 شخصا في حادث تصادم اتوبيسين وتبين أن المصابين من محافظة القليوبية ويقيمون في بنها وطوخ ويعملون بأحد مصانع مدينة بدر، فيما اصدم أتوبيس يستقلونه بآخر ما نتج عنه إصاباتهم المذكورة.

خروج الحالات في حالة جيدة

واستقبلت مستشفى الغندور المصابين وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة فيما غادر عدد 20 مصابا من إجمالي المصابين بحادث العاشر من رمضان بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية بينما بقي شخص تحت الإشراف والعناية الطبية.