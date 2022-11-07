مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمدينة العاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثمان والمصاب لأقرب مستشفى.

سيارة تصدم شخصين

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر المواطن علاء الدين عبد الفتاح جثة هامدة، وشخص آخر مصاب، إثر اصطدامهما بسيارة مسرعة كانت تعبر الطريق بمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت تحريات الاجهزة الأمنية الأولية، إلى اصطدام سيارة بشخصين كانا يعبران طريق «مصر - الإسماعيلية»، ما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين، ونقلهما للمستشفى.

نقل الجثة إلى المستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بالشرقية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر، والتحفظ على جثة الشخص تحت تصرف النيابة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما أُخطرت جهات التحقيق، بينما يتلقى المصاب الرعاية الصحية اللازمة.