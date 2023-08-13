أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، أن موعد طباعة بطاقة الترشيح النهائية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، المرشحين للكليات المختلفة سواء في المرحلة الأولى، يمكن طباعتها بعد الإعلان عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب والمقرر أن يكون بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية 2023.

طباعة بطاقة الترشيح النهائية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طلاب تنسيق المرحلة الأولى يمكنهم طباعة بطاقة الترشيح النهائية، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك من أجل تقديمها مع الأوراق الأخرى للالتحاق والتقدم للكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية.

تنسيق الجامعات 2023

وتختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية بإعلان نتائجها، على أن تبدأ الجامعات الخاصة نهاية الأسبوع الجاري في استقبال رغبات الطلاب المقبلين على الالتحاق وفقا للحدود الدنيا التي سيقرها المجلس غدا.