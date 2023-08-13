الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 بالتنسيق.. «التعليم العالي» تعلن التفاصيل

يعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ساعات، الحدود الدنيا لعدد من الكليات ضمن نتيجة أول مراحل تنسيق الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة، صباح غدٍ الاثنين.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

وتباين الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 بحسب الشعبة في الثانوية العامة، كانت الوزارة أعلنت أول أغسطس الجاري، أنّ إجمالي الطلاب بالمرحلة الأولى يبلغ نحو 112 ألفًا و240 طالبًا، لمختلف الشعب.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 أدبي

كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى أدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب، بإجمالي 74 ألفا و923 طالبا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 علمي

والحد الأدنى للمرحلة الأولى لعلمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وإجمالي عدد الطلاب المطلوبين لهذه الشعبة هو 22 ألفا و304 طلاب.

والحد الأدنى للمرحلة الأولى لعلمي رياضة، 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوبين 15 ألفا و13 طالبا.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت 78.81% مقابل 74.47% في 2022.