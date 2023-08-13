قبل تنسيق المرحلة الثانية.. «التعليم العالي» تحدد المعاهد العليا المعتمدة

تأتي المعاهد العليا على رأس قائمة اهتمامات طلاب الثانوية العامة 2023 خاصة من لم يحالفهم الحظ في اللحاق بكليات الراغبين فيها ضمن تنسيق المرحلة الأولى.

التعليم العالي تحدد المعاهد العليا المعتمدة

كشفت وزارة التعليم العالي، عن أسماء المعاهد التعليمية العليا المتاحة للراغبين في التقدم لها من طلاب الثانوية العامة، ضمن مراحل التنسيق المقبلة (الثانية والثالثة)، وهى معاهد رسمية معتمدة من جانب التعليم العالي، وتضم (تمريض، هندسة، تجاري، خدمة اجتماعية، علوم وحاسب، إعلام ولغات، سياحة وفنادق، علوم صحة، زراعة)، وهي على النحو التالي:

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- معهد الهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في إمبابة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

ـ معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- لمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية في بلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.