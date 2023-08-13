ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بمرسى مطروح (صور)

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بمطروح حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين بمطروح لضبط لحوم ضأن وماعز غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة بمطروح

وقال الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم الأحد، إنه جرى ضبط 23 كيلو من اللحمة الضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضرا بالوقائع وإخطار جهات العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، والحملات مستمرة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تكثيف الحملات التموينية على أسواق مطروح

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمطروح، في بيان أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود محافظة مطروح لمراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها وتشديد حملات التفتيش لمنع أي تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات.