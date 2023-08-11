تحرير 200 محضر وضبط لحوم غير صالحة في حملات تموينية بالمنوفية 

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق من خلال حملات مكثفة على المدن والقرى، وجرى تحرير200 محضر وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير 200 مخالفة تموينية في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنّ الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 200 محضر تمويني متنوع، مؤكدًا أنها تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع الفاسدة، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف أنه من بين الحملات التموينية، التفتيش المفاجئ علي المخابز واتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أنه في حالة التلاعب في الموازين، يجري تحرير محضر، وإذا كان التلاعب بنسبة كبيرة يُتخذ قرارا بغلق المخبز لفترة بعد العرض على المحافظ.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الحملات في الفترة الأخيرة، نجحت في ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ عليها وإخطار جهات التحقيق بها.