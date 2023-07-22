تحرير 76 محضرا بحملة تموينية وضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج حملة مكثفة لضبط الأسواق بالمراكز والقرى استهدفت مركزي أخميم وسوهاج، لفحص الأغذية واللحوم قبل عرضها وبيعها للمواطنين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومتابعة عمل المخابز ومحطات الوقود.

تمكنت الحملة من ضبط الأغذية الفاسدة تمهيدا لإعدامها وتحرير المحاضر للمخالفين وصلت 76 محضرا.

حملة لضبط الأسواق بسوهاج

ضمت الحملة العديد من الجهات المشاركة منها الإدارات التابعة للوحدات المحلية وإدارة البيئة وإدارة الطب البيطري ومسؤول الغلق الإداري والإشغالات بالمركز وقوة من مركز الشرطة وممثلي الإدارة الصحية وعضو السلامة المهنية وعضو مكتب العمل

تحرير 76 محضر تمويني بسوهاج

وتفقدت الحملة محلات البقالة والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز ومحلات بيع اللحوم، وأسفرت عن تحرير25 محضرا عدم حمل شهادة صحية ونظافة، و12 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار بكل سلعة، و10 محاضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير في الخواص من بينها لحوم مجمدة وكبدة و13 محضر إنذار من إدارة الصحة والسلامة المهنية، و5 محاضر إنذار عمالي و11 محضر إشغال طريق.

فحص اللحوم والأغذية بسوهاج

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في بيان للوحدة ان لجنة ضبط الأسواق رصدت عدد من المخالفات بالمجال التجارية الكبرى والأسواق وتم تحرير المحاضر اللازمة بها كما تم فحص الأغذية واللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وأضاف ان الحملات مستمرة بالتعاون مع التموين بصفة مستمرة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.