عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تتدخل لحل أزمة نادي الزمالك.. تعرف على التفاصيل

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حصول نادي الزمالك على مبلغ 200 مليون جنيه، من أجل حل الأزمات المالية التي تواجه النادي في الوقت الحالي.

وزارة الشباب والرياضة تمنح الزمالك 200 مليون جنيه

وأكد مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن وزير الشباب والرياضة وافق على حصول الزمالك على قرض من أحد البنوك بـ200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأبيض سيقدم للبنك الضمانات كافة التي تسهل له الحصول على القرض، والقرار في النهاية للبنك ولا دخل للوزارة بالإجراءات من قريب أو بعيد.

وأضاف المصدر: «وزارة الشباب والرياضة وافقت العام الماضي على طلب الأهلي الحصول على قرض من أحد البنوك بقيمة 300 مليون جنيه، كما تقدم الإسماعيلي بطلب ووافقنا عليه»، مشددًا على أن «أي هيئة تتقدم بطلب الحصول على قرض من البنك سنوافق على الفور».

الزمالك يطلب الحصول على قرض

وطلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الحصول على قرض خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل حل الأزمات المالية التي تواجه الفريق خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي في المسابقات كافة بالوقت الحالي، ومن بينها أزمة إبراهيما نداي، بالإضافة إلى أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأخيرا أزمة بنجامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق.