تحرك أخير من الزمالك لحل أزمة القيد

يواصل مسؤولو نادي الزمالك مساعيهم لحل أزمة القيد، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد المقرر له النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

تحرك أخير للزمالك من أجل حل أزمة القيد

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن الاجتماعات مستمرة داخل اللجنة الفنية بنادي الزمالك، من أجل التوصل لحل بشأن أزمة القيد الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023 - 2024.

الزمالك يتواصل مع رجال أعمال لحل أزمة القيد

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن اللجنة الفنية تتواصل مع رجال الأعمال الزملكاوية من أجل تسديد الغرامة، في محاولة أخيرة لحل الأزمة الحالية، التي تمنع الزمالك من قيد أي لاعب جديد في قائمته.

ويذكر أن الزمالك مطالب بدفع مليون ونصف دولار لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب أزمة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، فضلا عن 270 ألف دولار مستحقات لاعب الفريق السابق أتشمبونج.