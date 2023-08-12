قرار عاجل من أوسوريو يحسم مصير شيكابالا مع الزمالك

حسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه بشأن استمرار محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق في الموسم المقبل.

قرار حاسم من أوسوريو بشأن مصير شيكابالا مع الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، خلال تصريحاته الخاصة لـ الوطن سبورت، عن أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أبلغ الإدارة من جديد أن بقاء شيكابالا أمر لا بد منه ويرفض رحيله لحاجة الفريق إلى خدماته داخل وخارج الملعب.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني رفض الفترة الأخيرة رحيل شيكابالا ولكنه جدد توصيته بعد الأزمة الأخيرة، وأكد للمسؤولين أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة داخل الملعب ويؤدي دوره على أكمل وجه كقائد للفريق وبالتالي فرحيله أمر مرفوض، وبجانب أنه يقدم مستوى مميزا داخل الملعب في الفترة الأخيرة.

الزمالك يرفض الرحيل المجاني.. قيد جميع اللاعبين في القائمة الأولى

وترفض إدارة الكرة بنادي الزمالك، الرحيل المجاني للاعبين الذين سيجري الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الحالية من أجل تحقيق استفادة مالية من وراء انتقال اللاعبين الذين لن يستمروا في قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وجاء قرار مسؤولي الزمالك بعد علمهم بأن عددا من اللاعبين الذين يقتربون من الرحيل تلقوا بعض العروض من أندية الدوري للانتقال بشكل مجاني، وبالتالي يرغب الأبيض في الاستفادة من بيعهم أو إعارتهم أو دخولهم في صفقات تبادلية.

ويذكر أن القائمة الأولى للزمالك شهدت قيد جميع اللاعبين المتواجدين بالفريق، بما فيهم المقرر رحيلهم، حتى لا يرحل أي لاعب بالمجان.