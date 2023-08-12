عاجل.. الأهلي يحافظ على تصنيفه العالمي.. وصدمة في ترتيب الزمالك

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم وجاء في مقدمة أندية العالم بطل كأس العالم النسخة الأخيرة ريال مدريد فيما جاء في المركز الثاني مانشستر سيتي وفي المركز الثالث جاء فلامنجو البرازيلي وفي المركز الرابع إنتر ميلانو وفي المركز السادس النادي الأهلي.

الأهلي يحافظ على مركزه العالميونجح النادي الأهلي في الاحتفاظ بمركزه السادس حيث تفوق على العديد من الأندية الكبيرة في قارة أوروبا أمثال مانشستر يونايتد ونابولي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة.

أما عن باقي الأندية المصرية نجح بيراميدز في التفوق على الزمالك في التصنيف للمرة الأولى حيث جاء في المركز 53 عالميا، بينما تراجع الزمالك للمركز 67 عالميا.

ونجح النادي الأهلي في الحفاظ على مركزه بعد الموسم الاستثنائي ونجاحه في حصد 5 ألقاب رفقة السويسري مارسيل كولر.