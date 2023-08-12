عاجل.. الأهلي يحافظ على تصنيفه العالمي.. وصدمة في ترتيب الزمالك
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
10:17 م | السبت 12 أغسطس 2023
الزمالك
كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم وجاء في مقدمة أندية العالم بطل كأس العالم النسخة الأخيرة ريال مدريد فيما جاء في المركز الثاني مانشستر سيتي وفي المركز الثالث جاء فلامنجو البرازيلي وفي المركز الرابع إنتر ميلانو وفي المركز السادس النادي الأهلي.
الأهلي يحافظ على مركزه العالميونجح النادي الأهلي في الاحتفاظ بمركزه السادس حيث تفوق على العديد من الأندية الكبيرة في قارة أوروبا أمثال مانشستر يونايتد ونابولي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة.
أما عن باقي الأندية المصرية نجح بيراميدز في التفوق على الزمالك في التصنيف للمرة الأولى حيث جاء في المركز 53 عالميا، بينما تراجع الزمالك للمركز 67 عالميا.
ونجح النادي الأهلي في الحفاظ على مركزه بعد الموسم الاستثنائي ونجاحه في حصد 5 ألقاب رفقة السويسري مارسيل كولر.