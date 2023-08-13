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مصر حصن الأمة العربية.. قمة ثلاثية تجمع الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني وعاهل الأردن في «العلمين» غدا

كتب:

 منى السعيد
08:42 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، غدا الاثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحضرها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وتأتى هذه القمة تجسيداً للتنسيق والتشاور والتعاون الدائم تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة فى الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد اللقاء على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسى، يزيل الاحتلال ويجسد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، من خلال إطار تنسيق مشترك ودائم من الجانبين المصرى والأردنى لدعم الجانب الفلسطينى، إلى جانب تأكيد أهمية توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، باعتباره ضرورة لصالح القضية الفلسطينية والدفاع عنها، إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

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